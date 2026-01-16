مانشستر يونايتد يفضل الانتظار ويؤجل صفقة باليبا إلى صيف 2026

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قرار نادي مانشستر يونايتد بتأجيل التحرك للتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب برايتون، إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلًا من حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر ترى أن التعاقد مع باليبا في صيف 2026 سيكون الخيار الأنسب من الناحية المالية، خاصة في ظل القناعة الكاملة بقدرة النادي على إنهاء الصفقة لاحقًا دون ضغوط.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برايتون كان قد حدد مبلغًا يقارب 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب، إلا أن مانشستر يونايتد فضل التريث، بعدما أنفق نحو 200 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ما دفع الإدارة لتأجيل الصفقة من أجل توفير السيولة المطلوبة.

وأضاف التقرير أن باليبا لا يزال ضمن خطط مانشستر يونايتد المستقبلية، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع برايتون، لكن إدارة النادي لا ترغب في الدخول بمزايدات مالية خلال الوقت الحالي.

يُذكر أن كارلوس باليبا يرتبط بعقد مع نادي برايتون يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا قبل فتح باب الرحيل المحتمل في الصيف المقبل.