إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل ومستوطنة شمونة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان، على منطقة الجليل ومستوطنة كريات شمونة، الليلة الماضية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إطلاق حوالي 20 صاروخا، في الساعة الواحدة صباحا والثانية والنصف صباحا، ذاكرا أن معظم القذائف، تم اعتراضها من خلال وسائل الدفاع الجوي، على الرغم من أن بعضها أصاب كريات شمونة، مما تسبب في حدوث أضرار، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط على مبنى بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر على رصيف، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة.

وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، تم إطلاق وابلا من 30 صاروخا آخر من لبنان، حسب الجيش الإسرائيلي، الذي يقول إنه تم اعتراض بعضها وسقط الباقي على مناطق مفتوحة.