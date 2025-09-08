مشاهد جديدة توثق لحظة عملية إطلاق النار بالقدس وهروب الإسرائيليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بث ناشطون فلسطينيون، مشاهد جديدة توثق لحظة عملية إطلاق النار عند مفترق راموت شمالي القدس المحتلة.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها بكاميرا مراقبة، أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين وهو يصطفون في المنطقة انتظارًا لاستقلال حافلاتهم، قبل أن تبدأ عملية إطلاق النار فأخذوا بالفرار سريعًا.

لحظة تنفيذ العملية في القدس pic.twitter.com/wHR6lmQpeL — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) September 8, 2025

في سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي عملية إطلاق النار في مفترق راموت وصلا بمركبة وأطلقا النار نحو محطة حافلات.

وأضافت في تحديد جديد، بأن عنصر أمن وشخصًا أطلقا النار على منفذي هجوم القدس وقضيا عليهما.

#فيديو | لحظة تنفيذ العملية قرب مستوطنة راموت في القدس المحتلة pic.twitter.com/CHwDcX7ZjZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 8, 2025

وقتل خمسة إسرائيليين في عملية عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن إصابة 16 إسرائيليًّا على الأقل، بينهم سبع حالات حرجة وفق الإسعاف الإسرائيلي.