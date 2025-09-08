المتظاهرون في نيبال يحاصرون البرلمان ويشتبكون مع الشرطة إثر حجب الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة النيبالية كاتماندو اليوم الإثنين، للتعبير عن احتجاجهم على قرار السلطات بحجب أغلب منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، قائلين إن الشركات فشلت في التسجيل والخضوع للرقابة الحكومية.

تقدم المتظاهرون نحو الأسلاك الشائكة وأجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع فيما أحاطوا بمبنى البرلمان. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ولكن المتظاهرين فاقوهم عددا ودخلوا مجمع البرلمان لحماية أنفسهم.

وظل الوضع متوترا وأعلنت الحكومة حظر تجوال اليوم الإثنين حول البرلمان وأمانة الحكومة والمنزل الرئاسي وأجزاء رئيسية بالمدينة.

ورددت الحشود "أوقفوا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي وأوقفوا الفساد وليس مواقع التواصل الاجتماعي"، ملوحين بالعلم الوطني. وتحمل مسيرة اليوم الإثنين، اسم "مظاهرة جيل زد" وتشير بشكل عام إلى الأشخاص الذين يولدون بين 1995 و 2010.

وقالت الحكومة إن نحو 24 منصة تواصل اجتماعي تستخدم على نطاق واسع في نيبال تلقت إخطارات متكررة لتسجيل شركاتها رسميا في البلاد. وحظرت الحكومة تلك التي لم تسجل منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى، حيث تعمل هذه المنصات بشكل سلس.