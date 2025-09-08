وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان هاتفيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بحث وزير الخارجية الروسية سير جي لافروف هاتفيا، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، بأن "وزيري الخارجية الروسي والسعودي ناقشا بالتفصيل الوضع الراهن وآفاق تعزيز العلاقات الروسية السعودية متعددة الجوانب. وأكدا أهمية الحفاظ على ديناميكية عالية للحوار السياسي بين موسكو والرياض، وتكثيف العمل المشترك لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيانها، أنه خلال المحادثة، "جرى أيضًا تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".