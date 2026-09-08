بادجي على رأس هجوم سموحة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة المهاجم السنغالي بابي بادجي إلى قيادة هجوم سموحة، بعدما غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي، ليشارك أساسيًا بدلًا من فادي فريد.

وجاء تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جمال، محمد دسوقي، أحمد عبد الرسول، محمد رجب.

خط الوسط: سمير فكري، عمرو السيسي، خالد الغندور.

خط الهجوم: محمد سعيد، بابي بادجي، محمد كونيه.