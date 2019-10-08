إخماد حريق استمر ثماني ساعات بمطبعة في ألمانيا وخسائر تقدر بـ3 ملايين يورو

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اندلع حريق كبير في مطبعة بأحد أحياء مدينة هامبورج شمالي ألمانيا ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية، واستمر لمدة ثماني ساعات حتى تمكنت قوات الإطفاء من إخماده.

وكان هناك تخوف في وقت ما من أن يمتد الحريق ليطال مبنى مجاور يضم مكتبا ومعملا.

وكان رجل قد أبلغ عن الحريق وقد أُصِيب أثناء محاولته مكافحة اللهب بتسمم جراء استنشاق الدخان وجرى نقله إلى المستشفى.

ولم يتم التعرف بعد على مقدار الخسائر المادية الناجمة عن الحريق، وحسب معلومات للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" فإنه يُعْتَقَد أن قيمة الخسائر ستتجاوز ثلاثة ملايين يورو.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هامبورج تولى التحقيق في الواقعة.

وسقط سقف المطبعة متحطما إلى أجزاء، وواجه فريق الإطفاء الذي كان يضم أكثر من 130 شخصا صعوبات في مهمتهم، إذ وصف متحدث باسم قوات الإطفاء المبنى بأنه ضيق وكثير المنحنيات.

ووصلت سيارة إطفاء في وقت قصير بعد تلقي البلاغ، وكانت هناك حاجة إلى عودة السيارة بسبب مهمة أخرى.

وكانت ألسنة اللهب قد انطلقت إلى خارج المبنى وتصاعدت سحب دخان قوية وانتشرت هذه السحب فوق مناطق واسعة في المدينة.

وطلبت الشرطة إلى سكان المنطقة الإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة.