الفيفا يهنئ «سامورا» بعد تتويجها بجائزة «صانع التاريخ»

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي بعد تتويجها بجائزة "صانع التاريخ" خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، الذي أقيم في لندن.

ونشر "فيفا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فاطمة سامورا سكرتير FIFA العام تسملت أمس جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" الذي أقيم في لندن".

وتابع: "السيدة سامورا تسلمت الجائزة تقديرًا لعملها في FIFA حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو 2016، عندما أصبحت أول سيدة إفريقية ومسلمة تتولى هذا المنصب".

وتسلمت سامورا الجائزة من الأسطورة الإنجليزية ومدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند.