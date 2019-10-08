برلمانيون لرئيس الحكومة: مردود الإصلاح الاقتصادي لم يصل للمواطن في الشارع

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نعلم أن الحكومة تحملت المسئولية في ظروف دقيقة وصعبة".

وأضاف خلال كلمته للتعقيب على بيان الحكومة في الجلسة العامة، قبل قليل: "يشهد العالم أجمع أن ملف الأمن حظى باهتمام غير مسبوق، وأصبحت مصر آمنة، فتحية للقوات المسلحة والداخلية"، مشيدا بالتطور الذي شهده ملف الطاقة والكهرباء قائلا: "انتقلنا من الظلام للضوء".

وبدأ القصبي في توجيه بعض الانتقادات للحكومة في عدد من الملفات وقال: "الأمانة الوطنية تختم علينا أن نسجل بأمانة ووضوح أن هناك ملفات تمس صاحب السيادة المواطن المصري الذي تحمل بالفعل عبئا مضنيا وكان ثابتا في مواجهة كل الفتن وكل التحديات".

وطالب بمراجعة عدد من الملفات مثل التعليم والدروس الخصوصية والملف الصحي، واستطرد: "لا يمكن أن تمر الجلسة دون المرور على العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، هناك تشريعات تصل متأخرة، وشهدت هذه القاعة كثيرا غياب الوزراء في موضوعات هامة"، وطالب بوضوح تأشيرات الوزراء على الطلبات المقدمة من النواب.

أما وكيل البرلمان سليمان وهدان فشدد في كلمته على الوقوف خلف الرئيس في معركة مياه النيل وقال: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولدينا معركة مياه"، وتسائل عن خطة الحكومة في هذا الشأن.

من جهته شدد النائب أيمن أبو العلا، ممثل حزب المصريين الأحرار، على أن مردود الإصلاح الاقتصادي لم يصل للمواطن في الشارع.

ووصف أبو العلا قرارات زيادة الأجور وانخفاض أسعار بعض السلع بأنها: "إسبرينه"، وليست حل، موضحا أن الطبقة المتوسطة تعاني والنواب منفعلين لأن الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة.