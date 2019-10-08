كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تعطل تقنية الفيديو «VAR»، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».
ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن السبب وهو قيام أحد العاملين في الملعب يفضل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل شحن هاتفه الخاص، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.
وأكدت الصحيفة السعودية، أن تقنية الفيديو تعطلت في أكثر من المباريات الأربع التي كشفها الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الرئيسة في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر اتحاد القدم، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد، وهي الفتح والنصر، والوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة.
كما أشارت إلى أن هناك مواجهات أخرى تعطلت فيها تقنية الفيديو التي تساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم التحكيمية، مثل مواجهة التعاون وأبها.
وطالب الإسباني فرناندو الإعلاميين بعدم المبالغة عند تعطل تقنية «VAR»، واعتبار ذلك مثل أي عطل يصيب البرمجيات الأخرى.
ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فريق الوحدة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل النصر حامل اللقب المركز الثامن برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة.