كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تعطل تقنية الفيديو «VAR»، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تعطل تقنية الفيديو «VAR»، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تعطل تقنية الفيديو «VAR»، في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن السبب وهو قيام أحد العاملين في الملعب يفضل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل شحن هاتفه الخاص، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن السبب وهو قيام أحد العاملين في الملعب يفضل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل شحن هاتفه الخاص، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن السبب وهو قيام أحد العاملين في الملعب يفضل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل شحن هاتفه الخاص، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.