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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها 4.5 مليون جنيه خلال حملة بمحافظتي مطروح والإسماعيلية .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي)، بالاشتراك مع مديريتي أمن (الإسماعيلية، ومطروح) والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر (مركزي شرطة "القنطرة غرب – الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، وقسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على كالتالي:

ففي الإسماعيلية، ضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب- حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (11 كيلو هيروين، و12 كيلو هيدرو، ومكبس بمشتملاته "يستخدم في كبس مخدر الهيروين"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية - وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بالقرب من مسكنه، وبحوزته (50 كيلو هيدرو، و20 طربة حشيش وزنت 2 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب- حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي مطروح، ضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (30 طربة حشيش وزنت 3 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (2000 قرص لعقار "التامول" المخدر، ومبلغ مالي، هاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (4 طرب حشيش وزنت كيلو، وأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- حال تواجده بدائرة القسم. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته (2 طربة حشيش، وبندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار).

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.