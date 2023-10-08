الأونروا: نحتاج لمزيد من التمويل بعد وصول عدد النازحين الفلسطينيين إلى 73 ألفا

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوكالة بحاجة إلى التمويل، نظرا لتدفق المواطنين الفلسطينيين إليهم.

وأوضح خلال مداخلة عبر «سكاي»، بقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن الوكالة تقدم وجبات غذائية ومياه وفراش لأعداد ضخمة بحاجة لميزانية، منوها بأنهم كانوا على استعداد لهذه اللحظات إلى جانب وجود خطة طوارئ ومدارس تم إعدادها كمناطق إيواء، وفي الوقت نفسه عملية النزوح تضع الأونروا في موقف محرج وذلك لأنه ليس في مقدوره بالوقت الحالي أن تتحمل آلالاف الذين هربوا وتركوا كل شيء خلفهم.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني حصار مشدد منذ أكثر من 15 عاما، وحركة الاستيراد والتصدير شبه معدومة، مشيرا إلى أن البطالة تخطت 50 % بين شباب غزة ونحو 80 % بين النساء إلى جانب وجود 90 % مشاكل في الطاقة والمياه بالقطاع.

ولفت إلى أن وكالة الأونروا استقبلت حتى الآن 73 ألف لاجئ فلسطيني لجئوا إلى 64 مدرسة تابعة للأونروا خوفا من القصف الإسرائيلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة العمليات والهجمات على القطاع بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر السبت، أطلقت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية «طوفان الأقصى»؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ عام 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=T9I63MeSDOk