فنلندا ترصد تسريبا مشتبها به في أحد أنابيب الغاز أسفل البحر

تم رصد تسريب مشتبه به خلال الليل في خط لأنابيب الغاز تحت سطح البحر، ربط الشبكتين الفنلندية والإستونية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة جاسجريد فنلندا اوي الفنلندية للغاز الطبيعي قالت في بيان على موقعها الإلكتروني إنه قبل الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، رصدت الأنظمة المعنية بنقل الغاز في فنلندا واستونيا" انخفاضا غير معتاد في الضغط في خط الغاز البحري بين الدولتين".



وعلى الرغم من أنه يبدو أن الحادث الحالي تم احتوائه حاليا، فإن المخاطر المحتملة سوف تكون تذكيرا بالانفجارات التي وقعت في خط نورد ستريم منذ عام.