قتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1590 آخرين في الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية اسرائيلية.

وأدت الغارات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 232 شخصا وإصابة ما يقرب من 1700 آخرين، وفقا لوزارة الصحة هناك.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية المسلحة أكثر من 3 آلاف صاروخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس السبت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد تقدم مسلحون فلسطينيون إلى داخل إسرائيل عن طريق البر والبحر والجو. ووقعت هجمات صاروخية كثيفة في وقت متأخر من المساء على عدة مدن، بما في ذلك تل أبيب.

وتحصن أيضا بعض المهاجمين في منازل بها رهائن إسرائيليين، وبحسب التقارير العسكرية، فقد تم نقل عدد من الإسرائيليين إلى قطاع غزة.

وشهد عدد القتلى ارتفاعا مستمرا على مدار اليوم.