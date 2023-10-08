أرسنال يخطف فوزا مهما على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خطف أرسنال فوزا مهما على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل جابرييل مارتينلي هدف المباراة الوحيد لصالح أرسنال في الدقيقة 86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أرسنال.

وبدأت المباراة بضغط من جانب مانشستر سيتي، الذي دخل اللقاء بالثلاثي فيل فودين وإيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، فيما هاجم أرسنال بالثلاثي جابرييل خيسوس وإيدي نكتياه ولياندرو تروسارد.

وطوال ربع الساعة الأولى، لم يتهدد مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال أو إيدرسون حارس مانشستر سيتي، حيث غلب التحضير الطويل للهجمات والحذر الدفاعي على أداء الفريقين.

وكاد خطأ من رايا حارس أرسنال، أن يكلف فريقه هدفا في شباكه في الدقيقة 17، حينما حاول تمرير الكرة بالقرب من مرماه، لتصطدم بمهاجم سيتي جوليان ألفاريز وتهز الشباك الخارجية لمرماه.

وسدد نكتياه لاعب أرسنال كرة من الجهة اليسرى لمرمى السيتي، لتمر إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس إيدرسون في الدقيقة 23.

ونجح أرسنال في إحكام سيطرته على المباراة بعد مرور نصف ساعة، حيث استحوذ على منطقة وسط الملعب، وحاول شن بعض الهجمات على مرمى سيتي دون تشكيل خطورة كبيرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وضغط أرسنال بشكل كبير منذ بداية الشوط الثاني، حيث كان الطرف الأفضل وهدد مرمى سيتي في أكثر من مناسبة.

ولم يقدم سيتي الكثير على المستوى الهجومي، وألتزم بالحذر الدفاعي مع توالي محاولات أرسنال، ولم يشكل مهاجم سيتي هالاند أي خطورة على مرمى رايا حارس الفريق المضيف.

وأسفر ضغط أرسنال عن تسجيله هدف التقدم في الدقيقة 86، حيث سدد مارتينلي كرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالمدافع ناثان آكي وتهز شباك الحارس إيدرسون.

ونجح أرسنال في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على مانشستر سيتي 1 / صفر.