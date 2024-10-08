محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية أبو صير

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية أبو صير، التابعة لمركز إطسا؛ للتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بهذه المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها، بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، في إطار سلسلة زياراته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور المهندس روبي محمود السيد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الملاواني منسق مشروعات "حياة كريمة" بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، والمهندس أحمد ربيع ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الجهاز القائم على تنفيذ المشروعات بالفيوم، ومحمد أبوالقاسم نائب رئيس مركز ومدينة إطسا لشئون القرى، وإسلام عبدالتواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة.

واستهل محافظ الفيوم، جولته الميدانية بتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة رفع صرف صحي معصرة عرفة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو صير، على مساحة 350 مترا مربعا بتكلفة 55 مليون جنيه، والتى بلغت نسبة تنفيذها 86%، وتخدم 15 ألف نسمة بقرى أبو صير، ومعصرة عرفة، ومنشأة رحمي، وكفر الزعفراني.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي، من المهندسة رشا على سلطان مدير التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حول مكونات المحطة التى شملت إنشاء بيارة، وعنبر التشغيل، ومبنى الأمن، والمخزن، وقاعدتي المولد والوقود، ويخدم المحطة شبكة انحدار بإجمالي5500 متر طول، أقطار من 200 مم إلى 700مم، وخط طرد قطر 450 مم، بإجمالي 3300 متر طول، يربط المحطة بمحطة معالجة العزب، وتضم المحطة المكونات الكهروميكانيكية بواقع 3 طلمبات غاطسة.

وتفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجمع الخدمي بقرية أبو صير، على مساحة 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، ويضم مركزا تكنولوجيا، ووحدةً محليةً، ومكتبا للبريد، وآخرا للتموين، وثالثاً للشهر العقاري، ووحدةً للتضامن الاجتماعي.

وناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي بالمجمع، والمواطنين المترددين عليه لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.

وتفقد المحافظ، مشروع المجمع الزراعي بالقرية نفسها، على مساحة 450 مترا مربعا، الذي يشمل إنشاء مجمع زراعي، وبيطري "نموذج رقم ٢"، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزا للإرشاد الزراعي، وتم نهو أعماله بالكامل، بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه، وجار العمل على تسليمه وتشغيله قي أقرب وقت ممكن.

وتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 65%.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف العمالة به للانتهاء من أعماله وأعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى؛ لتقديم الخدمات الملائمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وجرى الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، والانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية.

وأشار إلى الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، وأنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.