حزب الله: قوتنا الصاروخية جاهزة لاستهداف كل مكان بفلسطين المحتلة



قالت غرفة عمليات حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن القوة الصاروخية جاهزة لاستهداف كل مكان في فلسطين المحتلة تقرره قيادة المقاومة.

وأضاف حزب الله: "تمادي العدو في اعتدائه سيجعل من حيفا وغيرها كريات شمونة والمطلة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "نيران المقاومة باتجاه العمق الإسرائيلي لن تقتصر على صواريخ وطائرات بدون طيار انقضاضية"، مؤكدا: "مجاهدونا يتصدون لمحاولات تقدم العدو وكبدوه خسائر فاقت 35 قتيلا و200 جريح".

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني إنهم نفذوا 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأضاف حزب الله أن عملياتهم أدت إلى إخلاء ألف مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعي المجلس الوزاري الأمني المصغر لمشاورات عاجلة.