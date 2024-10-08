المقاولون العرب يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على القناة 4-3

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، فوزًا كبيرًا على القناة بقيادة أحمد العجوز، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الأولى بدوري المحترفين.

سجل رباعية المقاولون العرب مصطفى جمال، محمد بلح «هدفين»، تشارلز باسي، فيما سجل للقناة ميشو عمارة، مودي شلاطة، ومصطفى سلطان.

وشهدت المباراة إهدارحسام بركات مهاجم القناة ركلة جزاء في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمود حسين حكمًا للساحة، محمد عطا مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثان، عمرو السيد حكمًا رابعًا.

ويستضيف في الجولة القادمة المقاولون العرب نظيره الداخلية، فيما يلتقي القناة مع منتخب السويس.