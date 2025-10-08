رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: اتخذنا كل الإجراءات للإفراج عن مواطنينا المحتجزين في إسرائيل

• دوران وصف الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية بأنه "تجاهل لسيادة القانون"..



قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا اتخذت كافة الإجراءات للإفراج عن مواطنينا المحتجزين في إسرائيل عقب هجومها على "أسطول الحرية".

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية.

ووصف دوران الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول في المياه الدولية بأنه "تجاهل لسيادة القانون".

وأضاف: "اتخذت تركيا كافة الإجراءات لإطلاق سراح مواطنينا المحتجزين، وتراقب وضع الناشطين".

وأردف: "سنواصل وقوفنا إلى جانب القضية الفلسطينية وشعب غزة بقيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، وسنكون صوت المظلومين ضد الإبادة الجماعية وهذه الهجمات غير القانونية واللاإنسانية".

وصباح الأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية، عقب أيام من هجوم على "أسطول الصمود".

وانطلق "أسطول الحرية" الذي يضم 11 سفينة قبل أيام، وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقبل أسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.