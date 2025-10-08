 محافظ سوهاج يوجه بتوفير جاكيت وحذاء لعمال النظافة بوردياتهم خلال الشتاء - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 6:17 م القاهرة
محافظ سوهاج يوجه بتوفير جاكيت وحذاء لعمال النظافة بوردياتهم خلال الشتاء

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 6:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 6:11 م

وجّه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من طلبات المحافظة بشأن توفير احتياجاتها اللازمة من عمال النظافة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة.

كما كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة لعمال النظافة استعدادًا لفصل الشتاء، من خلال توفير جاكيت شتوي، وحذاء مناسب، مع تقديم مشروبات ساخنة لهم خلال ورديات العمل على مدار اليوم.


