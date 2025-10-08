أبطال وادي دجلة يواصلون الإنجازات الدولية والمحلية في الإسكواش والجمباز الفني والإيقاعي

واصل أبطال وبطلات أندية وادى دجلة- أكبر الأندية الخاصة في مصر- سلسلة الإنجازات اللافتة خلال شهر سبتمبر بعد مشاركات قوية ونتائج مميزة في رياضات الإسكواش والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي، ليؤكدوا مجددًا على ريادة النادي في دعم المواهب المصرية وصناعة الأبطال في مختلف الأعمار والتخصصات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التدريب الاحترافي والمشاركة المستمرة في البطولات المحلية والدولية

في رياضة الإسكواش حقق لاعبو وادى دجلة نتائج مبهرة خلال مشاركتهم في بطولتين متتاليتين حيث جاءت البداية من بطولة بلاك بوي التي أقيمت في منطقة التجمع خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي ونجح لاعبو النادي في تحقيق حصيلة كبيرة من الجوائز بلغت أربعة عشر كأسًا متنوعًا جاءت تتويجًا لأداء قوي ومنافسة شرسة على مدار أيام البطولة.

وفي استمرار لسلسلة النجاحات شارك أبطال وادى دجلة في البطولة الرسمية المصنفة من الفئة الأولى والتي نظمها الاتحاد المصري للإسكواش خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر في نفس المنطقة بمشاركة كافة المراحل السنية ونجح لاعبو النادي في فرض سيطرتهم على منصات التتويج في مختلف الفئات حيث قدم الفريق أداءً متميزًا تُوج بفوز عدد من لاعبيه بالمركز الأول من بينهم تاليا إسلام في فئة تحت 11 سنة وسيرين خميس ويحيى وليد في فئة تحت 13 سنة وبراء عبد الكريم وريم المغربي في فئة تحت 15 سنة إلى جانب نادية تامر في فئة تحت 17 سنة وسيف تامر في فئة الرجال كما تألق عادل محمد جابر في فئة تحت 11 سنة وعمر خميس في فئة تحت 15 سنة وتمكن كلاهما من حصد المركز الثاني بينما نال كل من مليكة غنيم وأدهم خالد في فئة تحت 11 سنة وفريدة أحمد نبيه في فئة تحت 13 سنة وحمزة وليد في فئة تحت 15 سنة المركز الثالث في حين جاءت اللاعبة سهيلة حازم في المركز الرابع لفئة تحت 19 سنة ليؤكد فريق الإسكواش بالنادي تفوقه الكبير وحضوره القوي في واحدة من أقوى البطولات المحلية لهذا العام.

وفي الجمباز الإيقاعي، واصلت لاعبة وادي دجلة ومنتخب مصر الوطني وبطلة العالم لينا فتحي تألقها الدولي، ونجحت في التتويج بالميدالية الفضية في نهائي أداة الكرة، ضمن منافسات بطولة البحر المتوسط التي أُقيمت في مدينة إسطنبول يوم الثلاثين من سبتمبر، بعد أداء فني مميز يعكس مدى تطورها وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات.

وجاء هذا الإنجاز ليُضاف إلى الميدالية الفضية التي ساهمت في تحقيقها مع المنتخب المصري في مسابقة الفرق، ليؤكد تألقها اللافت وثبات مستواها الفني في البطولات القارية والدولية.

أما في الجمباز الفني، واصل أبطال وادى دجلة تألقهم، حيث أثبت براعم النادي تحت تسع سنوات جدارتهم بعد مشاركتهم في بطولة كأس مصر التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز يوم 25 سبتمبر على صالة نادي مدينة نصر، ونجحوا في تقديم مستويات رائعة أثمرت عن التتويج بعدد كبير من الميداليات، من بينها ثماني ميداليات ذهبية، في تأكيد واضح على تميز منظومة التدريب في المراحل العمرية الصغيرة داخل النادي.

كما شهدت منافسات أخرى من البطولة والتي أقيمت يوم 2 أكتوبر على نفس الصالة، مشاركة أبطال النادي تحت 10 سنوات، الذين واصلوا النجاح وتُوجوا أيضًا بـثماني ميداليات ذهبية، ليؤكدوا مرة أخرى على قدرة النادي في إعداد جيل مميز من لاعبي الجمباز الفني قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات المحلية.

وتأتي هذه الإنجازات تأكيدًا لنجاح منظومة وادى دجلة في دعم الأبطال على مختلف المستويات من خلال برامج تدريبية متقدمة وإشراف فني متخصص ومشاركات مستمرة في البطولات المحلية والدولية بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتعزيز فرصهم في تمثيل مصر بالمحافل الكبرى.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية من خلال توفير منظومة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة دوليًا وتستمر في تقديم تجربة رياضية واجتماعية شاملة عبر أكثر من عشرة فروع على مستوى الجمهورية بما يسهم في تنمية جيل جديد من الرياضيين ويعزز من دور الرياضة كعنصر محوري في بناء مجتمع صحي ومتوازن