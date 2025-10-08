القاهرة الإخبارية: أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

قال كريم حاتم موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، إن الوفود المشاركة ورؤساء الوفود بدأوا في التوافد إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية، حيث تُعقد الجلسة الموسعة ضمن المشاورات الجارية حاليًا في شرم الشيخ بشأن المقترح الأمريكي المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين الحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وضمن الوفد الأميركي حضر أيضًا جاريد كوشنر، في حين مثّل الوساطة المصرية رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

كما شهدت الجلسة حضور رئيس الوفد الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي انضم إلى المشاورات التي تُعقد على مستوى رفيع.

وأضاف حاتم أن الجلسة الموسعة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، من بينها لقاءات جمعت بين الوفد التركي ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، وكذلك لقاءات جمعت بين المبعوث الأمريكي والوسيط المصري.

وأشار إلى أن هذه الجلسات التمهيدية ناقشت عددًا من النقاط الجوهرية التي يجري الآن تناولها بشكل موسع، وفي مقدمتها ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار، وترتيبات مستقبلية داخل قطاع غزة.

وختم حاتم نقله عن مصادر مطلعة أن الأجواء داخل المباحثات إيجابية، وهناك تقدم ملحوظ في بعض الملفات، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين، حيث أبدت حركة حماس، بحسب المصادر، استعدادها لتسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين في حال تم الاتفاق على بقية البنود.