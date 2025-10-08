الأهلي يستعرض السيرة الذاتيه لمدربه الجديد ياس سوروب

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.
وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة.
وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي السيرة الذاتية للمدرب الجديد للنادي على النحو التالي:
الاسم الصحيح / ياس سوروب ( Jess throup)
العمر / ٥٥ عام
المركز كلاعب ( مهاجم) سجل ٧١ هدف في حوالي ٢٤٠ مباراة في مختلف الدوريات الدنماركي والنرويجي والنمساوي
تاريخه كلاعب
١. لاعب نادي اودنسة ( Odense)الدنماركي
٢. لاعب نادي تيرول (Tirol)النمساوي
٣. لاعب نادي هام كم ( Hamarkammeraterne)النرويجي
٤. لاعب نادي اس بيك ( Esbjerg)الدنماركي
* تاريخه كمدرب :
* مدرب ناديEsbjerg الدنماركي ( الفوز ببطولة الكاس لاول مرة في تاريخهم واول تجربة له كمدرب وحصل علي افضل مدرب في الدوري في اول موسم له كمدير فني ومنها الي منتخب الدنمارك
* مدرب منتخب الدنمارك تحت ٢١ سنة تأهل للأمم الاوربية اليورو بعد ٢٠ عام من عدم التأهل وصعد للدور قبل النهائي وصعد بهم للاوليمبياد
* مدرب نادي ميتلاند لمدة ٣ مواسم وحصل خلالها علي الدوري الدنماركي مرة وتأهل للدوري الاوربي
* مدرب نادي جينت البلجيكي لمدة موسمين وتأهل بهم الي دور ال١٦ وخرج امام روما بعد التعادل واحد واحد ببلجيكا وخسارة ١ صفر بإيطاليا
* مدرب نادي جنك لمدة ٦ مباريات وبعدها طلبه نادي العاصمة كوبنهاجن وتم دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي وسمحوا له بالمغادرة الي نادي العاصمة كوبنهاجن
* مدرب نادي كوبنهاجن موسمين وفاز معهم بالدوري مرة وتأهل الي دوري ابطال أوروبا
* مدرب نادي اوغسبورغ الألماني لمدة موسمين وحقق معهم افضل معدل نقاط في آخر ١٠ سنوات وكان افضل خط دفاع في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي
* ملخص بطولاته ٢ دوري مع ميتلاند وكوبنهاغن وكأس مع Esbjerg