الأهلي يستعرض السيرة الذاتيه لمدربه الجديد ياس سوروب

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي السيرة الذاتية للمدرب الجديد للنادي على النحو التالي:

الاسم الصحيح / ياس سوروب ( Jess throup)

العمر / ٥٥ عام

المركز كلاعب ( مهاجم) سجل ٧١ هدف في حوالي ٢٤٠ مباراة في مختلف الدوريات الدنماركي والنرويجي والنمساوي

تاريخه كلاعب

١. لاعب نادي اودنسة ( Odense)الدنماركي

٢. ⁠لاعب نادي تيرول (Tirol)النمساوي

٣. ⁠لاعب نادي هام كم ( Hamarkammeraterne)النرويجي

٤. ⁠لاعب نادي اس بيك ( Esbjerg)الدنماركي

* تاريخه كمدرب :

* مدرب نادي⁠Esbjerg الدنماركي ( الفوز ببطولة الكاس لاول مرة في تاريخهم واول تجربة له كمدرب وحصل علي افضل مدرب في الدوري في اول موسم له كمدير فني ومنها الي منتخب الدنمارك

* ⁠مدرب منتخب الدنمارك تحت ٢١ سنة تأهل للأمم الاوربية اليورو بعد ٢٠ عام من عدم التأهل وصعد للدور قبل النهائي وصعد بهم للاوليمبياد

* ⁠مدرب نادي ميتلاند لمدة ٣ مواسم وحصل خلالها علي الدوري الدنماركي مرة وتأهل للدوري الاوربي

* ⁠مدرب نادي جينت البلجيكي لمدة موسمين وتأهل بهم الي دور ال١٦ وخرج امام روما بعد التعادل واحد واحد ببلجيكا وخسارة ١ صفر بإيطاليا

* ⁠مدرب نادي جنك لمدة ٦ مباريات وبعدها طلبه نادي العاصمة كوبنهاجن وتم دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي وسمحوا له بالمغادرة الي نادي العاصمة كوبنهاجن

* ⁠مدرب نادي كوبنهاجن موسمين وفاز معهم بالدوري مرة وتأهل الي دوري ابطال أوروبا

* ⁠مدرب نادي اوغسبورغ الألماني لمدة موسمين وحقق معهم افضل معدل نقاط في آخر ١٠ سنوات وكان افضل خط دفاع في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي

* ⁠ملخص بطولاته ٢ دوري مع ميتلاند وكوبنهاغن وكأس مع Esbjerg