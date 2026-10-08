قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بدأت في عام 2018 بهدف القضاء على الانتظار غير المبرر قبل إجراء العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن بعض المرضى كانوا ينتظرون إجراء العمليات لمدة تصل إلى سنتين.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "ست ستات" على قناة dmc، مساء الأربعاء، أن الدولة أجرت أكثر من 3 ملايين و300 ألف عملية جراحية منذ يوليو 2018، بتكلفة ناهزت 35 مليار جنيه، والهدف من المبادرة هو إيصال رسالة للمواطن مفادها: “أنا في ظهرك، ولن أدعك تنتظر”.

وتابع أن هناك فارقًا بين الانتظار المقبول وغير المبرر، موضحًا أن مدد الانتظار التي كانت تصل في السابق إلى سنتين أصبحت تتراوح حاليًا بين 3 و5 أسابيع، وبحد أقصى 3 أشهر، والمستهدف هو الوصول في المتوسط إلى أسبوعين فقط.

وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بإجراء العمليات، وإنما بمنظومة متكاملة تشمل متابعة المرضى، وزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات، والمتابعة بعد إجراء العمليات، خاصة أن المبادرة تتعامل مع تخصصات طبية غاية في الصعوبة.

وفيما يتعلق بزيادة موازنة وزارة الصحة، أوضح أن التمويل الصحي ينقسم إلى تمويل مرتبط بالمبادرات الرئاسية، والوقاية، والمستشفيات، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات صحية، ما بين إنشاء مستشفيات وتجديد مستشفيات ووحدات رعاية أولية، بتكلفة تجاوزت 403 مليارات جنيه.

واستكمل أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الأسرة، وتطوير المستشفيات، وتحسين التجهيزات، بالتوازي مع العمل على تطوير أوضاع الفريق الصحي.