تركيا تطلق عملية عسكرية ضد الأكراد في جنوب شرق البلاد

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قالت وزارة الداخلية التركية إن أنقرة أطلقت اليوم الجمعة عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة أن العملية التي تشمل مدن "ديار بكر" و"موس" و"بنغول" ذات الأغلبية الكردية، في جنوب شرق البلاد، تهدف إلى "تحييد" أعضاء "جماعة انفصالية إرهابية"، في إشارة إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويشن مسلحو الحزب عمليات مسلحة منذ عقود سعيا للحصول على الحكم الذاتي. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب "منظمة إرهابية".

ووفقا لبيان وزارة الداخلية التركية، جرى نشر قوات عسكرية قوامها حوالي ثلاثة آلاف فرد لعملية اليوم، بهدف إعاقة جهود حزب العمال الكردستاني لإقامة قواعد شتوية لمسلحيه.

ويتخذ مسلحو الحزب من المناطق الجبلية مخابئ، وخاصة خلال فصل الشتاء. ويقع المقر الرئيسي للحزب في جبل قنديل البعيد في أقصى شمال الجارة العراق.

وتنفذ تركيا هجمات جوية على نحو متكرر على جبل قنديل وفي محيطه.

وأوقفت أنقرة في الأونة الأخيرة عملية عسكرية كانت تستهدف ميليشيا "وحدات حماية الشعب الكردية"، في شمال شرق سورية، والتي تعدها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني، بعد اتفاقين لوقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، ثم روسية.