برهم صالح: بايدن صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل

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هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، هو صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل».

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع المرشح الديمقراطي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

I extend warmest congratulations to President-elect @JoeBiden, a friend and trusted partner in the cause of building a better Iraq. We look forward to working to achieve our common goals and strengthening peace and stability in the entire Middle East. — Barham Salih (@BarhamSalih) November 7, 2020

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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