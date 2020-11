برهم صالح: بايدن صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، هو صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل».

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع المرشح الديمقراطي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

I extend warmest congratulations to President-elect @JoeBiden, a friend and trusted partner in the cause of building a better Iraq. We look forward to working to achieve our common goals and strengthening peace and stability in the entire Middle East.