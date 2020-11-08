برهم صالح: بايدن صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.
وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، هو صديق وشريك موثوق به لبناء عراق أفضل».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع المرشح الديمقراطي؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.
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