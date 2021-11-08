الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الأكثر قراءة
أفشة: الغندور نشر تصريحاتي عن صلاح بالتزامن مع استبعادي من المنتخب.. لماذا؟
الأهلي يحتفل بذكرى ميلاد أبوتريكة
آخرها مذبحة الإسماعيلية.. «الشابو» الراعي الرسمي للجرائم البشعة
وفاة مدير إدارة البعوث خلال زيارة وفد الأزهر لنيجيريا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد استقبل بدار يمامة اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى الأمير كتاب استقالة الحكومة.