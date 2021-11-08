الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد استقبل بدار يمامة اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى الأمير كتاب استقالة الحكومة.