السيسي للمشاركين في قمة المناخ COP27: أتمنى لكم إقامة طيبة في شرم الشيخ الساحرة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في إدراك الدول لأهمية العمل الجاد لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ.

وأضاف خلال جلسة عمل مبادرة المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه يتمنى للمشاركين في فعاليات القمة مشاركة مثمرة. وتمنى للحاضرين كذلك إقامة طيبة في مدينة شرم الشيخ "الساحرة".

وتسلمت مصر رئاسة قمة المناخ أمس الأول الأحد، من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.

وعقدت أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.