تعيين ألماني رئيسا لمكتب المدعي العام الأوروبي

منح البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الثلاثاء موافقته النهائية على تعيين رجل القانون الألماني البارز اندريس ريتر رئيسا لمكتب المدعي العام الأوروبي

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل أمس الاثنين على تعيين ريتر/61 عاما/ في هذا المنصب. ويعين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي رئيس مكتب المدعي العام الأوروبي بالاتفاق.

وبصفته مدعياً عاماً أوروبياً، سيتولى ريتر رئاسة مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يمارس مهامه منذ عام 2021. وهو هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، تختص بالتحقيق في الجرائم التي تضر بالمصالح المالية للتكتل، وملاحقتها قضائياً وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وتشمل هذه الجرائم قضايا مثل الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، وغسل الأموال، والفساد، واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي