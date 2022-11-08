اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي يبحث عن مخرج للعالم من الحرب الروسية

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، أن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية ليجد مخرج للعالم لما يتم والتوقيت مناسب لطرح هذا الموضع من عدة اعتبارات، موضحا أن رسالة السيسي لها دلالة قوية ويبحث عن مخرج للعالم من أزمات الحرب الأوكرانية ودلالة التوقيت مهمة.

وأشار اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن كل وسائل الإعلام العالمية نقلت رسالة الرئيس السيسي في قمة المناخ لإرساء السلام، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة إلى أن نداء الرئيس يتحقق.

وتابع: "حينما بدأت الحرب الروسية كل التوقعات كانت أنها ستستمر 3 أو 4 شهور وتنتهي والحرب وصلت لشهرها التاسع وجرت مشاكل كبيرة جدا، وهي حرب عالمية التأثير على الدول الكبرى والدول الصغرى الفقيرة"، مؤكدا أن هناك خسائر كبيرة في كل الأطراف ونقص في الحبوب والغاز والوقود وبطالة وأثرت على سلاسل الإمداد في العالم كله.