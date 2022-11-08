السعودية وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة

وقّعت المملكة السعودية،وسلطنة عمان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان المذكرة وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودى، ونظيره المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية.

كما تتضمن المذكرة التشجيع على التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة، اضافة لتبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين.