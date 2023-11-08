نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الأوروبي يمضي نحو التحسن الطفيف

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن اقتصاد أوروبا يمضي في طريق التعافي البسيط في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دومبروفسكيس، قوله قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو "من الواضح الآن أننا حاليا في فترة ضعف اقتصادي ... نجحنا في تجنب الركود لكن مازال النمو بطيء للغاية".

وأضاف: "نتوقع بعض الازدهار الطفيف في العام المقبل وسنرى قوة متزايدة للاقتصاد مثل سوق العمل المزدهرة".

ومن المقرر أن تنشر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها نصف السنوية للاقتصاد الأوروبي في الأسبوع المقبل حيث ستنشر التوقعات التفصيلية للنمو الاقتصادي والتضخم والديون للعام المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد في أعقاب الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.9% مقابل 4.3% في الشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 3.1%.

في الوقت نفسه، تراجع أداء الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال فصل الصيف، حيث سجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.1%.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، في تقدير أولي ، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني، وكان خبراء الاقتصاد، في المتوسط، يتوقعون حدوث ركود.

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023، بعدما سجل ركودا في الربعين الأول والرابع من عام 2022.

وتتعلق هذه البيانات بدول منطقة اليورو العشرين، بعد انضمام كرواتيا مطلع العام الجاري.