الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح اليوم لأسباب أمنية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إغلاق معبر رفح اليوم جرى لأسباب أمنية.



وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في إفادة صحفية عبر الموقع الرسمي للوزارة: "نواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح".



وأكد باتيل أن أولوية واشنطن هي التوصل لهدنة إنسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن.



ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 33 يوما حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.