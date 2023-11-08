كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة في قسم روائع عربية، والذي يقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة، خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي، وحتى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضم القائمة 11 فيلماً، يأت في مقدمتها الفيلم المصري "شماريخ" سيناريو وإخراج عمرو سلامة، وذلك في عرضه العالمي الأول، والذي تدور أحداثه حول قاتل مأجور يهرب مع امرأة، والتي كان من المفترض أن يقتلها.

الفيلم المصري الثاني الذي يشارك في قسم "روائع عربية" هو "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، وذلك في عرض العالمي الأول أيضا، وهو إنتاج مصري إماراتي مشترك، ويقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وكتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذى انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاما!.

فيما تضم باقي القائمة الأفلام على النحو التالي:

** "وحشتيني"

إخراج تامر رغلي، وهو إنتاج مشترك لمصر وفرنسا، وسويسرا، وفي هذا الفيلم تشكل نادين لبكي وفاني أردانت فريق الأحلام في هذه القصّة الحميمة الّتي تدور حول امرأة مصريّة تحاول التّصالح مع والدتها.

** "هجان"

إخراج أبو بكر شوقي، وهو إنتاج مشترك لمصر والسعودية، وتدور أحداثه حول، خوض فارس جمال برفقة حيوانه المفضل مغامرة شيقة حين يهربان معًا عبر صحراء السّعوديّة سعيًا للبقاء على قيد الحياة.

** "بنات ألفة"

إخراج كوثر بن هنية، وهو إنتاج مشترك لتونس وفرنسا، والسعودية، وألمانيا، وفيه تحاول عائلة مفككة فهم ما حدث لها عندما تلتحق ابنتيهما بجماعة "داعش" الإرهابية، في فيلم رائع يمزج بين الحقيقة والخيال.

** "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة"

إخراج جمال كتبي، وهو إنتاج السعودية، وهو فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.

** "أحلام العصر"

إخراج فارس قدس، وهو إنتاج السعودية، وتدور الأحداث حول لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

** "ثلاثة"

إخراج نايلة الخاجة، وهو إنتاج مشترك للإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وتدور الأحداث حول إصابة طبيب "مريم" بالذّهول عندما تأخذ ابنها المضطرب إلى معالج تقليديّ لطرد الأرواح الشّريرة.

** "حوجن"

إخراج ياسر الياسري، وهو إنتاج مشترك للسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتدور الأحداث حول، جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية "إبراهيم عبّاس" الشّهيرة.

** "ناقة"

إخراج مشعل الجاسر، وهو من إنتاج السعودية، وتدور الأحداث حول خروج "سارة" سرًا من المنزل فتتقطع بها السبل وسط كثبان الرياض الصحراوية، فتجد نفسها طريدةً لناقة حاقدة بعدما تتسبب خطأً منها في أذية صغيرها.

** "أمس بعد بكرة"

إخراج عبد الغني الصائغ، وهو إنتاج السعودية، وتدور القصة حول شقيقان يجدان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.