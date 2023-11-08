مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع الحالي في غزة الأكثر خطورة منذ عقود

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم، أن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود في قطاع غزة وإسرائيل وعلى المستوى الإقليمي.

وقال تورك، في مؤتمر صحفي اليوم، بالقاهرة لدى عودته من معبر رفح: "علينا الاصرار على المعايير العالمية من حيث القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا تورك الأطراف الالتزام بالتزاماتها والحفاظ على حياة المدنيين في غزة، مشدداً على أن الهجمات على المنشآت الطبية كلها محظورة وممنوعة.

وشدد على ضرورة توصيل المساعدات إلى محتاجيها، مضيفاً: الدور المصري هنا مهم جداً، وإسرائيل يقع عليها التزامات كقوة قائمة بالاحتلال وهذا يتطلب الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.