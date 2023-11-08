متحدث الخارجية الأمريكية: مستقبل غزة والضفة الغربية بيد الفلسطينيين فقط

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن «مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية والحكومة الفلسطينية في يد الفلسطينيين، وليس في يد الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إسرائيل أو أي طرف آخر».



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن حماس مستمرة في هجماتها الصاروخية على إسرائيل، لافتًا إلى رد الأخيرة بشن عملية برية.



وأشار إلى «أهمية بدء المناقشات بشأن الطرف المسئول عن تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، رغم استمرار الحرب على غزة والمواجهات بين إسرائيل وحماس».



واستطرد: «على الأقل يجب أن نبدأ المناقشة مع كل الأطراف؛ السلطة الفلسطينية وللدول المجاورة والأمم المتحدة وإسرائيل، نحن نتمنى انتهاء الحرب، لكن لابد أن نبدأ المناقشة عن الجانب الذي سيوفر للشعب الفلسطيني الخدمات الأساسية».





