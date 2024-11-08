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كشف أحمد سامي، مدرب سموحة، أن فريقه لا يستحق الهزيمة مساء اليوم الجمعة، أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وانتصر الزمالك بنتيجة 2-0 أمام إنبي، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

وقال أحمد سامي عقب المباراة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نقدم كل عوامل تطبيق الكرة الحديثة ولدينا أسلوب لعب وكل اللاعبين يعملون على تطبيقه ورغم الكثير من الفرص التي أتيحت لنا ولم نستغلها ولكن الزمالك لم يهاجمنا كثيرا ولكنه استغل الفرص".

وأضاف: "هناك حالة طرد رسمي لعمر جابر لو هناك خبراء من داخل الاتحاد الدولي ومن خارجه سيؤكدون كلامي".

وأكمل مدرب سموحة: "أبارك للزمالك لكنه لم يستحق حتى التعادل اليوم ضد سموحة".

وأنهى أحمد سامي: "قدمنا كل شيء لدينا اليوم بتحركات بالكرة وبدونها وصناعة الفرص وكمدرب أنت تشعر بالحزن لعدم الفوز".