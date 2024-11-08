رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال

دعا رئيس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف خلال لقائه، اليوم الخميس، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر لمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين، أن الوضع في قطاع غزة تفاقم بشكل سيئ وغير طبيعي، بسبب جرائم الاحتلال المستمرة، التي لا يتخيلها العقل البشري.

وأشار فتوح، إلى أن نتنياهو يواصل إعطاء الأوامر الوحشية بقصف المراكز الحيوية ومخيمات اللاجئين والمراكز الصحية القليلة المتبقية في جنوب القطاع، وانعدام وجودها في شمال القطاع.

وتطرق، إلى جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية، وقطع أوصال الحياة في طوباس وطولكرم ونابلس وجنين ومخيمها.

وشدد فتوح، على ضرورة أن تدعم بريطانيا دولة فلسطين بالطرق القانونية كافة، ودعمها في محكمة العدل الدولية.

وبدورها، أكدت كورنر موقف بريطانيا الثابت بإحلال السلام الدائم في المنطقة، ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية عملاً بمبدأ حل الدولتين الذي يُجمع عليه المجتمع الدولي