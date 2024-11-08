رفع حالة الطوارئ في القاهرة لمواجهة تقلبات الطقس: تطهير البالوعات ومراجعة كابلات الكهرباء

رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري

رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: تجهيز فرق العمل بالملابس الخاصة بالأمطار ومعدات وسيارات الشفط اللازمة للتدخل الفوري والتعامل مع أي طوارئ

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رفعت حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي طوارئ نتيجة الأحوال الجوية الحالية، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات تتابع استعدادات الإجراءات لمواجهة أي تغييرات في حال عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، أن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، وجهت كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات برفع حالة الطوارئ لمواجهة أي تغييرات نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، منوهًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بضرورة إجراء مراجعة دورية للإنارة والتعاون بين كافة القطاعات الحيوية في جميع المحافظات.

من جهته، قال العميد وليد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة سقوط أمطار في الفترة المقبلة أو أي تغيرات في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ في كافة المراكز المعنية بالهيئة لمواجهة أي تغييرات مناخية طارئة أو محتملة.



وأضاف أبو النصر، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم تجهيز فرق العمل بالملابس الخاصة بالأمطار ومعدات وسيارات الشفط اللازمة للتدخل الفوري والتعامل مع مستجدات الأوضاع بشكل يومي في الشوارع وأعلى وأسفل الكباري والأنفاق وتجمعات المياه لتيسير حركة المرور في الشوارع والميادين والمحاور والكباري بكافة أفرع الهيئة في المناطق الشمالية أو الشرقية أو الغربية أو الجنوبية، وذلك بالتعاون مع الإنقاذ المركزي باستخدام معدات الإنقاذ من سيارات الشفط والطرد وبدلات المياه وفق خطة العمل والتدخل السريع في كافة أرجاء القاهرة.



من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن معدات الشركة تم نشرها في العاصمة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وأضاف حسن في تصريحات لـ"الشروق"، أن الانتشار جاء من تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، بما في ذلك مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، بالإضافة إلى تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع.

من جانبه، قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الأجهزة المعنية بالحي بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، قاموا بتطهير خط بالوعات الأمطار بشارع الطيران من طريق النصر حتى شارع صلاح سالم.

وأضاف جودة في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحي وضع كافة الاستعدادات لمواجهة موسم الشتاء المقبل من خلال تطهير وتسليك البلاعات والشنايش في الشوارع والميادين، لضمان قدرتها على شفط مياه الأمطار في حال سقوطها في الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتم العمل بكامل طاقة الحي من معدات وآلات لتجنب توقف الحركة المرورية في نطاق الحي حال سقوط الأمطار.

من جانبه، قال الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة استعدادات الحي لموجة الأمطار المتوقع سقوطها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التنسيقات مع الجهات المعنية لمواجهة أي طوارئ محتملة.



وأضاف القزاز في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم مراجعة وتطهير مخر السيل بمنطقة كفر العلو بنطاق حي حلوان بالتنسيق مع إدارة الري بحلوان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من حي حلوان ومحافظة القاهرة والصرف الصحي لمراجعة وتطهير كافة بلاعات الأمطار بنطاق الحي وعددها 191 بلاعة، فضلاً عن مراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، وغلق أبواب أعمدة الإنارة، وتأمين البالوعات الخاصة بالإنارة ودفن الكابلات المكشوفة الخاصة بشركة الكهرباء.



وتابع: "تم مراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين على الأملاك الخاصة وأملاك الدولة، والتأكد من سلامتها وتأمينها بنطاق حي حلوان، كما تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتمركز الشفاطات وتجهيزها في المحاور الرئيسية وأماكن تجمع مياه الأمطار بنطاق الحي، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لمراجعة جميع الأشجار في الشوارع والميادين بنطاق حي حلوان."