ضابط أوكراني يواجه اتهامات بسبب حشد جنود في احتفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشير مزاعم إلى أن قائدا بالجيش الأوكراني جمع 100 جندي للمشاركة في احتفال برغم الحظر الذي تفرضه هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأمر الذي جعلهم هدفا لهجوم روسي مميت.

وقال مكتب الادعاء العام في كييف، اليوم السبت، إن 12 جنديا و7 مدنيين لقوا حتفهم عندما ضربت صواريخ ومسيرات منطقة دنيبروبتروفسك في الأول من نوفمبر. وأصيب 36 جنديا آخرين.

وأشار مكتب التحقيقات الوطني أيضا إلى أن الضابط يواجه مسئولية جنائية عن الواقعة.

ولم يتم إعلان حجم الواقعة إلى الآن. ولا تفصح السلطات عن عدد القتلى في صفوف جنودها عادة.

يذكر أن هذه ليست أول مخالفة من نوعها لقانون الأحكام العرفية الذي يحظر مثل هذه التجمعات.