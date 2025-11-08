نفذت مديرية الصحة بالمنيا حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة بني مزار، للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية.



وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي اليوم، أن الحملة ضمت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار، والإدارة البيطرية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار. وأسفرت الحملة عن ضبط 3.6 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها 3.4 طن من الألبان الفاسدة، إلى جانب كميات من الدواجن المتبلة الملوثة، ولحوم تم ذبحها وتجهيزها خارج المجازر المعتمدة، بما يشكل تهديدًا على صحة المواطنين.



وأضاف الدكتور عمر أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضرًا للمخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، واشتراطات تداول الأغذية، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية اللازمة.