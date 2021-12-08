وكيل دينية الشيوخ يدعو لضرورة إعداد دورات تدريبية للأئمة لتنمية الروح الوطنية

سليم: لا بد من إعداد الأئمة بمنتج جيد من العلم حتى لا يُتركوا فريسة للدعاة المتطرفين

قال النائب محمد سليم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنه يجب توافر كل المقومات المطلوبة في القائمين على شئون الدعوة والإلمام بالعلم وكل شئون الدين، وممارسة مسئوليتهم في التنوير والتوعية الدينية، بالإضافة إلى أنه يجب على المؤسسات الدينية أن يعدوا القائمين على الدعوة بشكل جيد وأن يكونوا أصحاب رؤية بعيدة ومتطورة تتقبلها الناس وحتى لا تكون هناك أئمة تنفر الناس من الدعوة الإسلامية.

وشدد سليم، في تصريحات لـ"الشروق"، على ضرورة عمل دورات تدريبية للأئمة تنمي الروح الوطنية لديهم، حتى يعلم الإمام أنه عليه مسئولية كبرى لا تقل عن حراس الوطن من وزارتي الداخلية والقوات المسلحة، لأنهم حراس العقول ولابد أن يكونوا على قدر هذه المهمة.

وأكد وكيل اللجنة الدينية في الشيوخ، ضرورة التأكد من مصادر الموارد العملية التي يتعلم منها القائمين على الدعوة ويجب أن تتفق مع صحيح الدين والإسلام الوسطي المعتدل وليس المتشدد والمتطرف حتى نستطيع بناء هذا اللوطن على أسس سليمة، ذاكرا أنها مسئولية المؤسسات الدينية بأكملها، وإعدادهم بمنتج جيد من العلم ولا يتركوا فريسة للدعاة المتطرفين.

وذكر سليم، أنه يجب على الإمام والخطيب أن يحفظ أجزاء من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وجزء من البلاغة والخطابة حتى يستطيعوا أن يؤثروا في المواطنين بشكل جيد، لتطبيق صحيح الدين في أحوالهم المعيشية.

وأضاف النائب، أن اللجنة سترسل هذه التوصيات إلى المؤسسات الدينية للأخذ بها أثناء إعداد الأئمة والقائمين على الدعوة حتى يكونوا مثال جيد وسفراء للدين الإسلامي الوسطي، لافتا إلى عمل وزارة الأوقاف عملت على تنقية عدد كبير من الأئمة خلال الفترة الماضية.