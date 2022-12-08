 وزير الشئون الدينية التونسي: المساجد بعيدة تماما عن أي تجاذبات سياسية - بوابة الشروق
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وزير الشئون الدينية التونسي: المساجد بعيدة تماما عن أي تجاذبات سياسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 2:02 م

أكد وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، اليوم الخميس، أن المساجد بعيدة تماما عن أي تجاذبات سياسية.

وقال الشائبي في تصريح له، إنه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو خروقات بالمساجد منذ انطلاق الحملات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على حرص الوزارة على حياد المساجد والنأي بها عن التجاذبات السياسية.

كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد حذر أمس القائمين على دور العبادة من توظيف المساجد في الحملات الانتخابية، وأكد ضرورة النأي بالمساجد عن استغلالها سياسيا، خاصة أن القانون الانتخابي يجرم ممارسة مثل هذه التصرفات .


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