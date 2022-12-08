قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن فريقه حقق الانتصار في مواجهة طلائع الجيش أمس الأربعاء، برعم الأخطاء التحكيمية من الحكم أحمد الغندور.

وحقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «حققنا الانتصار على الطلائع رغم الأخطاء الفادحة من حكم المباراة أحمد الغندور، وأتمنى عدم تعيينه في أي لقاء آخر لنا هذا الموسم».

وتابع رئيس الزمالك: «أريد أن أعرف من المسؤول عن اختيار طاقم تحكيم مبارياتنا؟.. وتقدمنا بمذكرة رسمية ضد الغندور وحكم الفيديو المساعد طارق مجدي».

وتطرق للحديث عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، قائلاً: «معرفش ليه بيلعب قصادنا دايما بغل، رغم أنه كان لاعب في الزمالك، ولا أعلم سبب ذلك الأمر حتى الآن».

وأتم: «حازم إمام لم يحفظ الجميل وينسى سريعًا، ساغدنا في عودته مرة أخرى لمجلس إدارة اتحاد الكرة بعد فضيحة توديع مونديال روسيا، وكان لي فضل عليه أثناء تواجده كلاعب، ويرد هذا الجميل الآن بطلبه عدم استمرار رئيس النادي لمدة تتجاوز 4 سنوات».