برلمان بيرو يقرر عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه

تبنى البرلمان في بيرو، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بعزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه، واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وصوت 101 من أعضاء الكونجرس البيروفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية لصالح عزل كاستيلو من منصب الرئاسة، فيما صوت 6 أعضاء ضد ذلك وامتنع 10 آخرون عن التصويت، فيما كلف البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتا.

بدوره، أعلن المدعي العام دانييل سوريا عن توجيه تهمة جنائية إلى الرئيس المعزول، بـ "تجاوز الصلاحيات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال محاولته الانقلابية الفاشلة".

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن فريقا خاصة للنيابة العامة والشرطة ألقى القبض على كاستيلو في مقر مجلس بلدية العاصمة ليما.

وكان بيدرو كاستيلو قد أعلن في وقت سابق اليوم حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في بيرو، وذلك قبيل جلسة للبرلمان للنظر في ملف عزله بتهم الفساد، ما كان سيعتبر ثالث محاولة للبرلمانيين لعزله منذ توليه منصبه في يوليو 2021.

وقوبل إعلان حل البرلمان برفض واسع من قبل الأوساط السياسية في بيرو، حيث قدم عدد من الوزراء استقالاتهم، بمن فيهم وزير الدفاع جوستافو بوبيو، ووزير الخارجية سيسار لاندا، وقائد القوات البرية وولتر كوردوفا أليمان.