توقيع مذكرة تفاهم لدعم موسيقى البوب السعودية

وقعت وزارة الثقافة السعودية مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير موسيقى البوب السعودية، واستضافة الفعاليات الموسيقية، وإنتاج المحتوى الموسيقي، وتدريب المواهب السعودية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، جرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بحي جاكس بالدرعية، حيث مثل الوزارة الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى المكلف سلطان البازعي.

وتضمنت مذكرة التفاهم بحث إنتاج موسيقى بوب سعودية وبناء نظام بيئي موسيقي، بالإضافة إلى المفاهمة حول العروض الترويجية لتطوير محتوى سعودي بوب (إس بوب) من خلال فريق إبداعي سعودي وكوري يتألف من كتّاب ومنتجين.

كما شملت المذكرة بحث إنشاء الكيانات الممكنة للإخراج والتدريب وإنتاج موسيقى البوب السعودية، وفقاً لنموذج الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف، ووفقاً للإجراءات النظامية بالمملكة، إلى جانب العمل على تجارب أداء محلية لاكتشاف المواهب السعودية، وإنشاء مركز تعليم موسيقي، ومركز تدريبي، وإستوديو لتسجيل الموسيقى، وإستوديو لتنفيذ أفلام الموسيقى والفيديو.

وتأتي المذكرة في سياق جهود وزارة الثقافة والكيانات الثقافية التابعة لها في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة، وتطويره، ودعم المواهب السعودية، وتمكينها بالمهارات والمعارف اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية.