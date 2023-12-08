حماس تعرب عن تقديرها لموقف مصر والأردن الرافض لتهجير سكان غزة

أعربت حركة "حماس" عن تقديرها للموقف المصري والأردني والمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لمؤامرة تهجير سكان قطاع غزة، ودعت لرفضها والتصدي لها.



وقالت الحركة في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "نثمن الموقف المصري والأردني وكل الموقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لمؤامرة تهجير شعبنا في قطاع غزة، تحت أي مبررات أو ذرائع".

وأضاف البيان: "ندعو إلى استمرار رفض هذه المؤامرة والتصدي لها، والعمل على تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، حتى تحريرها وإنهاء الاحتلال".

وحذرت الخارجية المصرية من محاولات تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن رد القاهرة سيكون حاسما وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ومن جانبه أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضه لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه.

وشدد على أنه يجب أن تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كما حذر من محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمساعي إقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومتر أو كيلومترين، ضمن خطة إسرائيلية للتعاطي مع الوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب.

من جانبها وفي بيان على هامش قمة المناخ في دبي شددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وفق بيان للبيت الأبيض على عدم السماح تحت أي ظرف بالتهجير القسري للفلسطينيين أو إعادة رسم حدود غزة.

ورغم رفض الجانب الإسرائيلي التعليق حسب وكالة "رويترز" على موقف الشركاء الدوليين من خطة المنطقة العازلة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تل أبيب أبلغت دولا عربية في المنطقة بفرض السيطرة الأمنية على غزة وإقامة منطقة عازلة.