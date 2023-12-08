بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين قصف السفارة الأمريكية في بغداد

أدان مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي على مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكر بيان للبعثة وزع اليوم الجمعة "تدين يونامي الهجوم الصاروخي صباح اليوم على السفارة الأمريكية في بغداد".

وأكد البيان "يجب حماية جميع المباني الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي كما أكّدت ذلك الحكومةُ العراقية".

وأضافت البعثة في بيانها "نؤكّد من جديد أن استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا ولا يسع العراق تحمل أن ينجر إلى صراع أوسع نطاقا، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد والانجازات التي تحققت حتى الآن".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الجمعة عن تعرضها لقصف صاروخي دون وقوع أية إصابات.

وأدانت الحكومة العراقية عملية قصف السفارة الأمريكية ووصفته بـ" العمل الإرهابي".

وهذا أول هجوم يستهدف السفارة الأمريكية حيث نفذت المقاومة الإسلامية في العراق سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية في العراق وسوريا تضم قوات عسكرية أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية بلغ عدد هذه الهجمات 87.

من جانبها، قتلت القوات الأمريكية الشهر الماضي أكثر من 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق وإصابة 8 آخرين بضربتين منفصلتين في منطقتي أبو غريب غربي بغداد وجرف النصر جنوب غربي بغداد.