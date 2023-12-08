سلوفاكيون يحتجون على خطط الحكومة إلغاء مكتب الجرائم السياسية

خرج الآلاف في سلوفاكيا، مساء أمس الخميس، للتظاهر ضد الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء القومي اليساري روبرت فيكو.

وجاء تظاهر المحتجين أمام المكاتب الحكومية في براتيسلافا، والذي نظمته أحزاب المعارضة، موجها في المقام الأول ضد الإلغاء المزمع لمكتب مدعي مكافحة الفساد الخاص، المسؤول عن الجريمة المنظمة والجرائم السياسية.

وكانت الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب برئاسة فيكو قررت يوم الأربعاء الماضي حل سلطة الإدعاء في البلاد لأنها "مسيسة" للغاية.

وحذرت المعارضة من أن ذلك يمثل تهديدا لسيادة القانون واتهمت الحكومة بمحاولة التستر على قضايا فساد في أوساط رفيعة المستوى قامت بها الحكومات السابقة بقيادة حزب الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه فيكو.

كما انتقدت الرئيسة زوزانا كابوتوفا نية الحكومة. وإذا وافق البرلمان على خطط الحكومة، فيمكن لكابوتوفا استخدام حق النقض ضدها وهو ما ينتج عنه تعليق الخطط.

ومع ذلك، أعلن مكتب المدعي العام، باعتباره السلطة العليا للادعاء، أن الإلغاء المزمع لمكتب مدعي مكافحة الفساد الخاص "يتماشى مع الدستور". وكان فيكو قد أبلغ مسبقا المفوضية الأوروبية بشأن خططه من أجل تبديد أي مخاوف قد تكون لدى بروكسل.