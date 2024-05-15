مقتل شاب بطلق خرطوش في مشاجرة مع آخر بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة؛ متأثرا باصابته بطلق خرطوش بالصدر، إثر مشاجرة مع آخر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول محمد، 21 سنة، عاطل، مقيم بقسم أول الزقازيق، جثة هامدة.

تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم بقتله، وذلك بسبب خلافات بينهما على دراجة نارية، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأول على يد الثاني بطلق خرطوش.

تمكن ضباط المباحث من ملاحقة المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم ضبط 3 من أصدقائه لقيامهم بمساعدته على الفرار داخل دراجة نارية (توك توك) بعد ارتكابه جريمته بناحية منطقة الحناوي بدائرة قسم أول الزقازيق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت برئاسة أسر عثمان، مدير نيابة قسم أول الزقازيق، بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث.